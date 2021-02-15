Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Советский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр Юрий Власов, который скончался 13 февраля, был и одним из сильнейших в мире людей, и хорошо разбирался в поэзии и политике. Об этом 15 февраля сообщил американский актер, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер на своей странице в соцсети Twitter.

«Юрий Власов всех нас учил, что «невозможно» — это просто слово. Он был первым, кто толкнул 200 кг, и он вдохновил меня, когда я встретил его молодым атлетом в 1961 году», — написал в своем сообщении Шварценеггер, добавив, что из-за таких людей он отказывается называть себя человеком, который сделал себя сам.

«Когда мне посчастливилось по-настоящему узнать его позже, я был потрясен: этот человек был не просто отличным атлетом — он был великим мыслителем», — также добавил актер.

При этом он рассказал, что Власов говорил о поэзии и политике на уровне профессора и носил с собой больше книг, чем тяжестей.

«Он сказал мне, что сила тела ничто по сравнению с силой разума, он был одним из сильнейших людей в мире и считал, что настоящая сила исходит от слов», — подчеркнул Шварценеггер.

Кроме того, по словам актера, покойный был действительно единственным в своем роде. При этом он выразил надежду на то, что каждый сможет найти вдохновение в истории жизни Власова.

«Мне посчастливилось узнать его, и я буду очень по нему скучать. Мои мысли с его семьей», — заключил Шварценеггер.

Отметим, Юрий Власов установил 31 рекорд мира, включая пять в троеборье, и 41 рекорд Советского Союза. Также он был знаменосцем сборной команды СССР на летних Олимпийских играх 1960 и 1964 годов. Был награжден орденами Ленина (1960), «Знак Почета» (1965) и Трудового Красного Знамени (1969), по завершении спортивной карьеры занимался литературной деятельностью на профессиональном уровне.