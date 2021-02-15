Москва, , 14:02 — REGNUM Жалобу адвокатов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на отмену постановления о прекращении уголовного преследования по делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори в 2004 году отклонил Мосгорсуд. Об этом сообщил 15 февраля защитник экс-губернатора Александр Старцев.

Адвокаты бывшего губернатора считают, что следователь действовал незаконно, когда отменил в 2004 году постановление о прекращении уголовного преследования Фургала за убийство. Однако Московский городской суд признал законным решение Басманного районного суда Москвы, касающееся этого постановления, сказал Старцев ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2004 году в Хабаровском крае возбудили дело об убийстве предпринимателя Зори. Фургала задержали и допросили как подозреваемого, но затем следователь вынес постановление об отказе в возбуждении дела по реабилитирующим основаниям. Это постановление в июле 2020 года отменил Следственный комитет России, что позволило в сентябре предъявить Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена.

В феврале 2021 года Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции. Следствие считает его организатором преступной группы, совершившей в 2004—2005 годах покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.

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