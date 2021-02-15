Москва, , 13:49 — REGNUM Должность директора по цифровизации в школах имеет все шансы стать одной из востребованных профессий в России в ближайшем будущем, считает директор одного из образовательных интернет-ресурсов в России Андрей Илингин. Об этом он сегодня, 15 февраля, заявил ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ предлагают ввести в школах, техникумах и вузах уже с нового учебного года должность IT-директора, который отвечал бы за цифровизацию учебного процесса.

«В мире такая должность крайне востребована на протяжении последних 3−4 лет. В США должность IT-директора внедрена практически во все образовательные организации от начальных школ до колледжей. В Европе спрос на таких специалистов несколько ниже, и IT-завучи требуются по большей части в частные школы, что в целом отражает невысокую скорость внедрения технологий в образовательный сектор со стороны государства», — отметил эксперт.

По его словам, выделение бюджета на таких специалистов на уровне Министерства просвещения, Министерства науки и образования и Минцифры сильно ускорит цифровизацию российских школ, процесс разработки методических материалов по цифровой дидактике и их использование в школах при переходе на смешанное обучение. «Введение должности отлично впишется в уже озвученные планы государственной поддержки отрасли — до 18 млрд рублей за три года на цифровые платформы и онлайн-контент для школ, то есть около +100% рынка. Это серьезные деньги для сегмента российского школьного образования», — пояснил Илингин.

Он считает, что одним из вариантов поддержки инициативы частными игроками рынка может стать их участие в подготовке IT-директоров и трансформации школьного образования в целом. «Талантливые педагоги по информатике смогут стать отличными кандидатами на роль IT-директоров после курса переподготовки и повышения квалификации, однако введение такой должности, вероятно, увеличит и приток в школы молодых кадров, которые смогут стать следующим поколением школьных управленцев, которые изменят общее образование в России», — добавил эксперт.