Пермь, , 13:46 — REGNUM В международном аэропорту Перми «большое Савино» откроется стационарный пункт для тестирования на коронавирус методом ПЦР. Пункт появится к моменту первого международного вылета, запланированного 26 февраля, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Уже заключен договор, согласно которому анализ тестов будет проводить региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Забор мазков будут производить в здравпункте аэровокзала (возле выхода из международной зоны). Для прохождения тестирования необходимо предъявить паспорт.

Стоит отметить, что авиасообщение Перми с Турцией возобновится с 26 февраля (первые рейсы полетят в Анталию), с Объединенными Арабскими Эмиратами — с 5 марта. С 4 июня регулярные рейсы в Анталию начнет выполнять авиакомпания «Победа».

Напомним, граждане России, прибывающие на родину из-за рубежа должны в течение трех суток (72 часов) после пересечения границы через портал «Госуслуги» отчитаться о результатах ПЦР-исследования на коронавирус.

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