Минск, , 13:41 — REGNUM В Бресте начались слушания по уголовным делам о беспорядках в ходе несанкционированного массового мероприятия, фигурантами по которым проходят 20 человек. Так, десять обвиняемых по статье 342 УК РБ «Действия, грубо нарушающие общественный порядок» предстали перед Ленинским районным судом.

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По данным следствия, из-за устроенного участника незаконных протестных акций в центре Бреста 13 сентября хоровода была нарушена работа транспорта, предприятий и организаций. В ходе судебного заседания четыре подозреваемых полностью признали свою вину, трое — частично, двое участников процесса своей вины не признали, пишет сайт 1reg.by.

15 февраля в Московском районном суде Бреста началось рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших в областном центре 10 августа 2020 года. По делу также проходят десять человек. их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Как сообщало ИА REGNUM, к девяти гражданам, подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Бресте, применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ещё один — находится под домашним арестом. Все подозреваемые являются гражданами от 20 до 40 лет, имеющими разный уровень образования и социального положения.