Владимир, , 13:41 — REGNUM Во Владимирской области 15 февраля подтвержден 141 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 25 тыс. 693 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 22 тыс. 726 пациентов, в том числе 131 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 774 человека.

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