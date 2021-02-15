Астрахань, 15 февраля 2021, 13:39 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 15 февраля подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
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Всего скончались 523 человека.
За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 17 тыс. 74 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.
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