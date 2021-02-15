Стокгольм, , 13:52 — REGNUM Правительство Швеции намерено добиваться принятия в Риксдаге законопроекта по либерализации миграционной политики без переговоров с «Либералами». Об этом сообщила новый лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи в интервью Sveriges Radio.

Как отмечают журналисты Fria Tider, правительство Швеции и сотрудничающие с ним «Либералы» до сих пор не пришли к соглашению по вопросам будущей миграционной политики Швеции. Это стало ясно после заявлений Стеневи.

Напомним, что речь идет о включении «оснований для гуманитарной защиты» в перечень причин, по которому миграционные власти Швеции смогут принимать новых беженцев и продлевать право на пребывание уже находящимся в стране.

Как считают «Либералы», включения данного положения в миграционное законодательство существенно увеличит поток беженцев в Швецию.