Осло, , 13:38 — REGNUM Более десяти новых случаев заражения британским штаммом коронавируса обнаружены в норвежской коммуне Ниттедал, сообщает 15 февраля ABC Nyheter.

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По данным местных властей, в общей сложности в коммуне было выявлено 15 новых случаев заражения британским штаммом коронавируса. Исполняющая обязанности мэра муниципалитета Инге Халлгейр Солли подчеркнул, ситуация с инфекцией по-прежнему находится под контролем. Ранее он указывал на то, то что вспышку заболеваемости в регионе удастся локализовать в короткие сроки.

«Сейчас мы в достаточной мере контролируем инфекционную ситуацию. Вчера у нас было всего два новых случая заражения, связанных со вспышкой в Хакадале», — отметил он, имея в виду деревню, находящуюся в коммуне.