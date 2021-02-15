Осло, 15 февраля 2021, 13:38 — REGNUM Более десяти новых случаев заражения британским штаммом коронавируса обнаружены в норвежской коммуне Ниттедал, сообщает 15 февраля ABC Nyheter.
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По данным местных властей, в общей сложности в коммуне было выявлено 15 новых случаев заражения британским штаммом коронавируса. Исполняющая обязанности мэра муниципалитета Инге Халлгейр Солли подчеркнул, ситуация с инфекцией по-прежнему находится под контролем. Ранее он указывал на то, то что вспышку заболеваемости в регионе удастся локализовать в короткие сроки.