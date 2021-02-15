Саранск, , 13:38 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 15 февраля выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 66 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 078 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписан 91 человек, всего с начала пандемии выздоровел 14 863 жителя Мордовии. 150 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев не было, накануне один житель республики с коронавирусом скончался.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 2140 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 15 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получал 1003 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2106 человек.