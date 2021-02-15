Астрахань, , 13:37 — REGNUM В Астраханской области 15 февраля подтвержден 131 новый случай заражения коронавирусом — на семь меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 26 тыс. 876 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 533 человека.

Выздоровели 17 тыс. 74 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 523 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,94.

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