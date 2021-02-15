Нальчик, , 13:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии раскрыто преступление, связанное с сексуальным насилием, в котором пострадали две женщины. В нем подозревается 33 — летний житель Прохладненского района, который в один день изнасиловал двоих местных жительниц, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как было установлено в ходе следствия, преступление было совершено 13 октября 2020 года. Сначала злоумышленник зашел к соседке своей сестры и попросил у женщины подождать у нее родственницу. Однако ожидание закончилось трагически для пострадавшей — мужчина изнасиловал ее.

Спустя несколько часов в состоянии алкогольного опьянения он изнасиловал, угрожая убийством, свою знакомую. Уголовное дело было возбуждено по двум эпизодам преступления. С утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд.

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