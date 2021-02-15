Липецк, , 13:34 — REGNUM В Липецкой области по состоянию на 15 февраля на карантин закрыты 36 классов 20 школ, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на региональное управление образования и науки.

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Дистанционно учатся 833 школьника в Долгоруковском, Елецком, Грязинском, Данковском, Краснинском и Тербунском районах. Полностью закрытых на карантин школ в регионе нет.

В Липецке областном центре на карантине находится 21 класс в 12 школах, в котором учатся 548 человек.

Из-за ОРВИ на карантин закрыты три детских сада — в Долгоруковском, Задонском и Становлянском районах. Всего их посещают 209 дошкольников.

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