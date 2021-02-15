Стокгольм, , 13:35 — REGNUM После начала вакцинации от COVID-19 жителям Швеции 65 лет и старше записаться на прием в поликлинику по месту жительства можно будет по телефону. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Бронирование времени по телефону будет доступно во всех ленах Швеции. Пожилые граждане смогут это сделать либо через поликлинику, либо через центральную телефонную службу поддержки. Сообщается, что в случае необходимости время вакцинации можно будет изменить.

Отмечается, что Уппсала станет единственным леном в Швеции, в котором время для получения прививки от COVID-19 будет определено автоматически.

«Не всем удобно пользоваться компьютером», — заявила Маргарета Эрвалл, отвечающая за вакцинацию населения Уппсалы.

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