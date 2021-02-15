Кострома, , 13:36 — REGNUM Костромской врач Максим Шашин подал в суд на Костромскую областную клиническую больницу имени Королева за отказ признать страховым случаем его заражение коронавирусом на работе — сообщает Свердловский районный суд города Костромы.

Плакат с медиком на костромской набережной © Наталья Диева

В октябре 2020 года врач-офтальмолог принимал пациента, которому впоследствии поставили диагноз «COVID-19». Через месяц медик почувствовал себя плохо, у него также диагностировали коронавирус. Комиссия лечебного учреждения провела служебное расследование и решила, что врач не имеет права на страховые выплаты, поскольку «на момент заболевания не работал с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции».

«Пациент, у которого диагностировали коронавирус, лежал в стационаре офтальмологического отделения больницы, где я работаю. Я осматривал его вместе с коллегой и неоднократно заходил в эту палату. После общения с пациентом у меня диагностировали коронавирус, были осложнения в виде двусторонней пневмонии, я пробыл на больничке 25 дней. Несмотря на это на комиссию по расследованию служебных заражений, созданную в больнице, меня и моего коллегу не приглашали. На самом деле, у нас в больнице много случаев с отказами в страховых выплатах за служебное заражение коронавирусом на работе, просто в суд пошёл только я», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM медик.

Врач обратился в Свердловский районный суд города Костромы с просьбой признать решение комиссии незаконным. Первое заседание по заявлению врача назначено на 26 февраля 2021 года.