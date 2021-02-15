Стокгольм, , 18:50 — REGNUM За прошедший год продажи алкогольной продукции в единственной государственной монопольной сети Швеции Systembolaget выросли на 11%. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В то же время выручка Systembolaget увеличилась на 14% и составила почти 37 миллиардов крон (€3,7 млрд). Однако генеральный директор Systembolaget Магдалена Йергер подчеркнула, что увеличение продаж вовсе не означает возросшую тягу шведского населения к спиртному.

«Уровень потребления алкоголя был абсолютно стабильным, продажи выросли, поскольку во время пандемии границы были закрыты, то есть отток пассажиров сократился», — заявила Йергер в интервью Sveriges Radio.