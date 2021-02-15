Ульяновск, , 13:12 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают о резком ухудшении погодных условий. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз региональный центр по гидрометеорологии.

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В регионе объявляется «жёлтый» уровень опасности: по данным ведомства, ночью и утром 16 февраля местами ожидается мороз −30…−31 градусов мороза.

По данным центра по гидрометеорологии, в Ульяновской области 15 февраля температура воздуха составляет −14…−19 градусов, переменная облачность, на дорогах — гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, «зелёный» уровень погодной шкалы означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, «жёлтый» — что стихия потенциально опасна, оранжевый и красный цвета символизируют опасные и экстремально опасные условия.