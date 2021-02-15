Москва, , 13:01 — REGNUM На закупку дорогостоящих лекарств для детей с редкими тяжёлыми заболеваниями правительство РФ направит 10 млрд рублей. Об этом 15 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он напомнил, что по поручению президента создан фонд «Круг добра», задачей которого является помощь детям с тяжёлыми редкими заболеваниями.

«Им нужна особая медицинская помощь и зачастую дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами», — сказал Мишустин.

По его словам, правительство направит на закупку лекарств 10 млрд рублей — первый транш средств, предусмотренных на 2021 год. Всего до конца года планируется выделить 60 млрд рублей.

Глава правительства отметил, что средства пойдут не только на покупку лекарственных препаратов, но и на приобретение технических средств реабилитации.