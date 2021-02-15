Белград, , 13:00 — REGNUM Преимуществом производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Сербии является обеспечение стран балканского региона препаратом для прививок от коронавируса. Об этом по итогам встречи с сопредседателем российско-сербского межправкомитета Ненадом Поповичем заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

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"Сегодня мы, действительно, рассматриваем возможность поставки [«Спутника V»] в нужном количестве, заключены соответствующие контракты как готовых изделий. Но пойдем обязательно навстречу, чтобы постепенно локализовать производство этой вакцины по полному циклу, которое обеспечит не только территорию Сербии, но и близлежащие балканские страны от этой чумы 21 века», — сказал Борисов.

По его словам, в планах у России — локализация производства «Спутника V», завоевавшего «авторитет практически во всем мире» за счет своей эффективности и безопасности.