Пыть-Ях, Югра, , 12:58 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при исполнении муниципального контракта в городе Пыть-Яхе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Два контракта по демонтажу аварийных домов на 500 тыс. рублей были заключены между администрацией Пыть-Яха и подрядной организацией. Прокурорская проверка показала, что рекультивация земельных участков не проведена, на самих участках остался строительный мусор, отсыпка территорий после сноса домов не производилась.

Фактически остались невыполненными работы на сумму свыше 100 тыс. рублей. При этом горадминистрацией подписаны акты полного исполнения контрактов.

По результатам проверки в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).