Пермь, , 12:57 — REGNUM В Ильинском районе Пермского края житель села Кривец сообщил в соцсети, что возле населенного пункта замечены три рыси. Доказательством стала фотография, размещённая в интернете. Пермяк запечатлел, как дикие кошки бегали по полю рядом с дорогой.

Один из комментаторов поделился информацией, что тоже видел рысь — в Карагайском районе, не доезжая до деревни Кущер. Дикая кошка переходила через дорогу.

Стоит отметить, что в регионе участились сообщения о том, что лесные животные выходят к людям. Между тем в минприроды Пермского края заявили, что в 2021 году аномалий не выявлено.

«Животные, на наш взгляд, выходят не чаще, чем обычно. Тут скорее, дело в том, что информация о встречах с дикими животными стала чаще появляться в соцсетях и СМИ и больше привлекать внимание. То, как часто звери попадают в поле зрения человека, зависит от разных причин: и от времени года, и от наличия корма, и от факторов беспокойства в естественной среде обитания. В этом году аномалий не выявили», — сказали в ведомстве.

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