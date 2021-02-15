Новосибирск, , 12:55 — REGNUM В Новосибирскую область поступило 20 160 доз вакцины «Спутник V». Самую крупную за всё время с начала массовой вакцинации партиюпривезли на этих выходных. Об этом сообщило региональное правительство.

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Всего область плучила уже почти 60 тысяч доз. Очередную партию ожидают в ближайшее время.

Из-за особенностей производства, специальных условий хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает в Новосибирскую область партиями: сначала в «Новосибоблфарм», а далее со склада она распределяется по медицинским организациям. Процесс проводится с соблюдением холодовой цепи на всех этапах транспортировки и хранения.

В настоящее время на территории региона развернуто 65 пунктов вакцинации.