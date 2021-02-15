Лондон, 15 февраля 2021, 12:54 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, записаться на получение вакцины от коронавируса. Соответствующие заявление он опубликовал 15 февраля на своей странице в Twitter.
Напомним, по официальным данным, с начала вакцинации в стране первую дозу прививки от коронавируса получили 15 млн человек. По словам Джонсона, масштабы прививочной кампании наиболее уязвимых перед заболеванием граждан являются «выдающимся достижением».