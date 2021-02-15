Липецк, , 12:49 — REGNUM В Липецкой области 15 февраля подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 23 тыс. 79 положительных тестов.

За весь период наблюдения 19 тыс. 324 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 60 — за последние сутки.