Улан-Удэ, , 12:46 — REGNUM Коллективный иммунитет от коронавируса среди населения Бурятии ещё не сформировался. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Заксобрания, об этом заявила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, отвечая на вопрос депутатов.

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Поэтому в настоящее время, по её словам, крайне важно проведения вакцинации. Массовые прививки в регионе начались в феврале.

«На сегодняшний день привито почти 19 тысяч человек. В приоритете — лица пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями и педагоги. Пока жителей республики прививают вакциной «Спутник V», сделана заявка на «Вектор», — отметила министр.

Добавим, что суточный прирост заражённых коронавирусом в республике постепенно снижается. Так, за минувшие сутки выявлено 102 новых носителя, а общее число выявленных случаев достигло 32 398.

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