Симферополь, , 12:45 — REGNUM Жители Симферополя массово жалуются на ржавую, мутную воду, которая подается по водопроводу. Ситуация обсуждалась 15 февраля на заседании регионального штаба по ситуации с водоснабжением Крыма.

Генеральный директор государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов объяснил, что причина — в неисправности на сетях подрядной организации.

«Та вода, которая была в трубе, пошла другим направлением, и все, что за десятки лет накопилось в трубе, понесло обратно», — сказал Баженов.

Как сообщало ИА REGNUM, Симферополь и другие муниципалитеты Крыма с августа 2020 года получают воду по графику — из-за резкого сокращения запасов пресной воды в связи с маловодьем.

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