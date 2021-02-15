Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM В последнее время Российскую Федерацию всячески пытаются унизить, заявил Герой России, выдающийся пилот Дамир Юсупов на встрече со студентами Уральского государственного юридического университета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Юсупова, в советское время он гордился тем, что живёт в СССР, «Потом стала другая страна, появились маленько другие ценности», — добавил Герой России.

Пилот подчеркнул, что особым атакам сейчас подвергается российская история. В частности, умаляется вклад СССР в Победу над фашизмом. «Нашу историю переписывают, по-другому её трактуют. На нашу нашу страну совершаются накаты, наезды. Наше государство хотят унизить», — сказал Юсупов.

Герой России призвал студентов изучать историю России, никогда не сдаваться и приносить пользу стране.

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