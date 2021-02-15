Новосибирск, , 12:43 — REGNUM В Новосибирске в ближайшие несколько дней ожидаются мокрый снег, местами метель, на дорогах — гололедица, повышение температуры воздуха до 1.-3°С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

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Так, ночью 16 февраля, температура воздуха составить −6…−8°С, днём — 1.-3°С, ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с, ночью преимущественно без осадков, днём — небольшой мокрый снег, местами метель, на дорогах — гололедица.

17 февраля ночью прогнозируется до −8…−10°С, днём — 6.-8°С с небольшим понижением к вечеру, ветер ночью западный 7−12 м/с, днем северо-западный 4−9 м/с, ночью снег, местами метель, днём небольшой снег.

18 февраля в городе ночью похолодает до −16…−18°С, днём −13…−15°С, ветер северо-западный с переходом в восточный 5−10 м/с, преимущественно без осадков.