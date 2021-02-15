Южно-Сахалинск, , 12:43 — REGNUM Заявление генерального секретаря японского правительства Кацунобу Като о том, что Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 15 февраля в социальной сети Facebook.

«А с Америкой они не хотят настойчиво поговорить по ядерной бомбардировке!?», — задаётся вопросом Алексей Ш.

Многие пользователи призвали руководство России дать Японии жёсткий ответ, чтобы вопрос судьбы Курильских островов перестал подниматься вовсе.

«Надо жёстче им сказать, чтобы вопрос о Курилах больше никогда не стоял», — считает Фуад Д.

Некоторые комментаторы предложили и вовсе дать зеркальный ответ и объявить свои претензии на японский остров Хоккайдо.

«А Хоккайдо они не хотят нам отдать?», — пишет Игорь В.

Тем не менее, несмотря на принятые поправки в Конституцию России, некоторые пользователи отметили, что в Японии не отказались от намерения забрать Курилы себе.

«Тихим сапом подбираются к Курилам. Хитрые, однако», — написала Faina V.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил о том, что Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий.