Южно-Сахалинск, 15 февраля 2021, 12:43 — REGNUM Заявление генерального секретаря японского правительства Кацунобу Като о том, что Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 15 февраля в социальной сети Facebook.
«А с Америкой они не хотят настойчиво поговорить по ядерной бомбардировке!?», — задаётся вопросом Алексей Ш.
Многие пользователи призвали руководство России дать Японии жёсткий ответ, чтобы вопрос судьбы Курильских островов перестал подниматься вовсе.
«Надо жёстче им сказать, чтобы вопрос о Курилах больше никогда не стоял», — считает Фуад Д.
Некоторые комментаторы предложили и вовсе дать зеркальный ответ и объявить свои претензии на японский остров Хоккайдо.
«А Хоккайдо они не хотят нам отдать?», — пишет Игорь В.
Тем не менее, несмотря на принятые поправки в Конституцию России, некоторые пользователи отметили, что в Японии не отказались от намерения забрать Курилы себе.
«Тихим сапом подбираются к Курилам. Хитрые, однако», — написала Faina V.
Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил о том, что Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий.