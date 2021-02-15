Красногорск, , 12:50 — REGNUM Дорожные и коммунальные службы Подмосковья должны продолжать оперативную уборку снега. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

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Глава Подмосковья попросил особое внимание уделять расчистке от снега дворов и тротуаров. Что касается спецтехники и работников коммунальных служб, то они по-прежнему должны находиться в состоянии повышенной готовности.

«Снегопад завершился, но снег остался. Я хочу поблагодарить — ваша деятельность глав администраций, кто вышел в поле, их работа была заметна. С другой стороны, прошу продолжить наводить порядок и обратить внимание на уборку дворов, чтобы жители могли гулять и чувствовали себя комфортно», — сказал Воробьев.

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