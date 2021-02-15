Киев, , 12:39 — REGNUM На Украине не зафиксированы новые мутации коронавируса. Об этом заявил глава представительства ВОЗ в стране Ярно Хабихт 14 февраля в эфире телеканала ICTV.

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Он отметил, что в стране нет соответствующих лабораторий, которые могли бы выявить мутации коронавируса.

«На Украине ещё не встречались новые мутации коронавируса. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы», — сказал чиновник.

Хабихт добавил, что несколько образцов были направлены на исследование за рубеж, вскоре должны появиться результаты анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 2332 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От последствий заражения скончались 62 человека.

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