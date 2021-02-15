Москва, , 12:32 — REGNUM На закупку необходимых лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями правительство России направит 10 млрд рублей. Об этом сегодня, 15 февраля, на встрече с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Глава российского правительства подчеркнул, что это только первый транш.

«Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 млрд рублей. Они пойдут на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации. Важно обеспечить детей всем необходимым», — добавил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина создан фонд «Круг добра», главная задача которого — помощь детям с тяжёлыми, редкими заболеваниями. При этом Мишустин заверил, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борьбы с этим тяжёлым заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Средства в этот фонд будут поступать с уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 15% для тех граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. По оценкам, это порядка 60 млрд рублей в год. Эти деньги будут тратиться на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе для тяжелобольных детей.

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