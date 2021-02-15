Буэнос-Айрес, , 12:27 — REGNUM Аргентина ужесточает график вакцинации от COVID-19 после прибытия в страну дополнительных доз российской вакцины «Спутник V». Как сообщает Prensa Latina, к российскому препарату на этой неделе будут добавлены 580 тысяч доз вакцины, произведенной компанией AstraZeneca.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

По сообщениям аргентинского издания Página 12, с этой недели будет доступен миллион доз для вакцинации аргентинцев. Соглашение о доставке миллиона доз вакцины Sinopharm (Китай) уже закрыто, также ожидаются назначенные в рамках программы Covax компоненты.

Уже 14 февраля в Аргентину прибыл четвертый рейс с еще 400 тысячами доз «Спутника V».

С декабря 2020 года правительство начало иммунизацию вакциной российского производства. По последним данным министерства здравоохранения Аргентины, с самого начала уже 367 665 человек получили первую дозу, и 222 185 человек — вторую дозу.

Кроме того, вакцинация была разрешена для беременных женщин, младенцев и групп риска с основными заболеваниями, в то время как вакцинация работников, подвергшихся заражению, продолжается.

Согласно опросу приоритетных групп, проведенному национальным комитетом здравоохранения, новые инъекции позволят привить весь медицинский персонал и начать иммунизацию людей старше 70 лет.

В общей сложности с момента появления в марте 2020 года COVID-19, число инфицированных в Аргентине составляет более двух миллионов, а число смертей от COVID-19 — 50 тысяч.