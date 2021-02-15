Ярославль, , 12:26 — REGNUM Почти 30 тысяч жителей Ярославской области сделали прививку от COVID-19, это примерно 2,5 процента от общего населения региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на федеральный регистр.

Вакцинация Yarregion.ru

Как отмечают в правительстве Ярославской области, на данный момент в регион поступило 43 072 дозы вакцины, в последней партии было 10 400 доз «Спутник V».

По сообщению регионального оперативного штаба за минувшие сутки в Ярославской области выявлено еще 167 случаев коронавирусной инфекции, выздоровело 164 человека. Подтверждена смерть от COVID-19 еще трех ярославцев. Умерли мужчины 1938 и 1955 годов рождения, женщина 1955 года рождения.

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