Тюмень, 15 февраля 2021, 12:26 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 110 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»
Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 116 случаев.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 февраля коронавирусом заразились 30 138 человек. Выздоровели 28 93 человека, скончались 265 пациентов с COVID-19.