Улан-Батор, , 12:16 — REGNUM В Монголии с 23 февраля 2021 года начнется вакцинация от COVID-19. Об этом 15 февраля заявил министр здравоохранения страны Сэрээжавын Энхболд.

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»Мы планируем начать вакцинацию от коронавируса с 23 февраля, после снятия карантина. Наша страна заключила соглашения об импорте четырех видов вакцин, сегодня мы решаем вопросы транспортировки вакцины», — заявил министр здравоохранения.

По словам чиновника, в первую очередь Монголия получит вакцины компаний AstraZeneca и Pfizer. Сэрээжавын Энхболд отметил, что в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний имеется склад для хранения вакцины и обеспечена готовность всего оборудования холодовой цепи.

Как уточнили в минздраве, Монголия планирует привить 60% населения, или 2 миллиона человек от 18 лет. Вакцины для 20% населения планируется получить в рамке программы COVAX, а вакцины для 40% населения Монголия будет покупать за свой счет.

Напомним, что в столице Монголии продолжается карантин, введенный 11 февраля, накануне национального праздника «Белый месяц». В Улан-Баторе идет массовое тестирование жителей на COVID-19. С 11 февраля по 15 февраля сделано 143 300 тестов на коронавирус.

На утро 15 февраля общее количество случаев заражения коронавирусом в Монголии составляет 2383. За прошедшие сутки выявлено 32 новых случая, выздоровели 29 пациентов, общее количество выздоровевших достигло 1711.

В Монголии с начала пандемии зарегистрировано четыре смерти от коронавируса, а также первый случай заражения новорожденного коронавирусом.