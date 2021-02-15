Москва, , 12:11 — REGNUM Российские туристы активно бронируют туры на праздничные выходные дни в честь Дня защитника Отчества 23 февраля и женский день 8 марта, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Наиболее популярные направления отдыха граждан в период праздников — Сочи и Красная Поляна (отдых и горнолыжные туры) и Турция (отдых и экскурсии). Туры в Турцию колеблются от 38 до 105 тыс. рублей на двоих с перелётом.

Также в топ-5 самых востребованных туров в длинные выходные на 23 февраля и 8 марта вошли Бурятия (путешествия на Байкал), экскурсионные туры по городам России и оздоровительные программы на Кавказские Минеральные Воды и Алтай.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году российские туристы на 23 февраля и 8 марта чаще всего бронировали туры по городам Золотого кольца, Сочи и Санкт-Петербург.

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