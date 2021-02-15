Красноярск, , 12:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 203 человек, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе подтверждено 60 306 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 55 555 человек, в том числе 300 — за последние сутки.

В Красноярском крае скончались ещё 15 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». За всё время жертвами COVID-19 в регионе стали 2633 человека.

Напомним, 14 февраля в Красноярском крае было выявлено 210 носителей коронавируса.

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