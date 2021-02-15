Ставрополь, , 12:00 — REGNUM Число привитых от коронавируса в Ставропольском крае составило около 40,8 тыс. человек. Об этом сообщил 15 февраля глава субъекта Владимир Владимиров.

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«Продолжается вакцинация. На сегодня прививку сделали около 40,8 тысячи человек», — написал губернатор на своей странице в Instagram.

В минздаве субъекта уточнили, что первым компонентом вакцины от COVID-19 к 14 февраля иммунизированы 40 618 человек, в том числе 654 человека за прошедшие сутки. Среди привитых почти половина — граждане старше 60 лет. Таких уже 17 302 человека.

При этом второй компонент вакцины получили 9056 ставропольчан. Они полностью завершили иммунизацию, уточнили в минздраве края.

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