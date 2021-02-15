Самара, , 12:02 — REGNUM Группу осужденных обвинили в совершении 16 преступлений в Самарской области. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в феврале 2019 года, осужденные ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Самарской области, сломали металлические ограждения локального участка и забежали в барак отряда. Следователи считают, что там фигуранты уголовного дела, используя различные предметы, применили насилие в отношении 19 осужденных: пострадавшие получили различные травмы.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемые подожгли и уничтожили имущество исправительной колонии. Сумма ущерба составила 398 тысяч рублей.

Отмечается, что противоправные действия были пресечены сотрудниками колонии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам 16 преступлений. Свою вину подсудимые не признали. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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