Новосибирск, , 11:51 — REGNUM Новосибирский областной суд отменил постановление нижестоящего суда о бездействии Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР после госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом 15 февраля сообщил представитель суда.

«Постановление отменили. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе», — сообщили РИА Новости в суде.

Напомним, ранее юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, — признан в России НКО — иностранным агентом) Вячеслав Гимади подал в Новосибирский облсуд жалобу на решение Ленинского суда Новосибирска о законности отказа в удовлетворении его жалобы на бездействие сотрудников СКР после госпитализации Навального в Омске.

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Как сообщало ИА REGNUM, Навальный проходил лечение в Германии после предполагаемого отравления. Власти ФРГ утверждают, что в России его отравили сильнодействующим веществом из группы «Новичок». В Кремле заявляют, что до отъезда блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не находили.

В начале февраля Симоновский районный суд Москвы постановил заменить блогеру Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом с учётом года пребывания под домашним арестом блогер проведёт в колонии 2,5 года.

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