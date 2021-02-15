Казань, , 12:02 — REGNUM В Татарии за минувший день коронавирусную инфекцию выявили у 70 жителей. Всего подтверждено по состоянию на 15 февраля 17 237 случаев инфицирования. Днем ранее COVID-19 подтвердился у 71 человека. Всего выздоровели 13 704 пациента, за сутки — девять человек. С начала наблюдения подтверждены 299 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Новыми жертвами ковида накануне стали два пациента, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 29 пациентов, 41 — лечатся на дому. Наибольшее число инфицированных выявлено среди граждан от 60 до 70 лет — 21 человек, от 50 до 60 лет — 14 зараженных, еще 13 пациентов в возрасте от 30 до 50 лет, 12 — от 70 до 80 лет, один несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 27 новых носителей вируса, 13 — проживают в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии регистрируется снижение темпа прироста новых случаев заболевания коронавирусом до 0,4%. В республике продолжается вакцинация против SARS-CoV-2. В настоящее время развернуто 103 пункта вакцинации, но в планах довести их число до 250. Об этом заявил глава региона Рустам Минниханов.

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