Миасс, Челябинская область, 15 февраля 2021, 11:42 — REGNUM Оправдательный приговор по делу о незаконной вырубке лесных насаждений в Ильменском государственном заповеднике Челябинской области отменён. От этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Соответствующее решение приняла судебная коллегия Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Кассационное представление подал заместитель прокурора региона. Теперь дело будет рассмотрено снова.
Отметим, женщина была оправдана 13 июля 2020 года городским судом Миасса. Её обвиняли в незаконной вырубке насаждений. Размер ущерба от уничтожения насаждений превысил 5 млн рублей.