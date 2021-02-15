Калуга, , 12:11 — REGNUM Калужская область на протяжении нескольких дней находилась в эпицентре мощнейшего снегопада, которого, по информации синоптиков, не наблюдалось последние 50 лет. Об этом 15 февраля заявил на заседании регионального правительства губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Устранение последствий аномального снегопада. Kaluga-gov.ru

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Особенно тяжело пришлось коммунальным службам городов и районов. В Калуге коммунальщики практически последние двое суток работают в круглосуточном режиме. В ночь с воскресенья на понедельник на улицы города вышло около 150 дорожных рабочих и 108 единиц техники. Особое внимание уделяется очистке путей подхода к детским садам и школам. В борьбе со снежными завалами дополнительно задействованы силы и средства организаций, которые осуществляют деятельность в сфере дорожного строительства, а также промышленных предприятий и частных компаний. При поддержке прокуратуры и участковых уполномоченных полиции решается проблема освобождения улиц от припаркованного транспорта. Чтобы полностью вывезти снег с улиц областного центра, потребуется минимум неделя.

Руководителям профильных ведомств и главам муниципалитетов губернатор напомнил о важности обеспечения бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения в регионе, а также формирования резерва сил и средств для оперативной ликвидации возможных аварий на объектах топливно-энергетического комплекса.

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