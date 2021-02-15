Пермь, , 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 15 февраля, выявлено 258 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 0,6%, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе продолжается тенденция снижения заболеваемости. В выходные дни (13 и 14 февраля) ежесуточно выявлено 263 и 260 фактов заражения соответственно.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 43 885 носителей коронавируса. Выздоровели 36 238 человек. Скончался 2731 носитель коронавируса: от коронавирусной инфекции — 1597 пермяков (в том числе восемь — за последние сутки), от сопутствующих заболеваний — 1134 человек (в том числе восемь — за минувшие сутки).

На сегодняшний день в больницах лечение получают 1200 пациентов. у которых диагностирован COVID-19. Свободно 38,6% коечного фонда от фактически развернутого.