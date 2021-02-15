Чебоксары, , 11:36 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество официально выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 71 и 67. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 15 февраля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждён 20 661 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 67.

Победили болезнь 18 865 пациентов, доля выздоровевших составляет 91,3%. Из них за последние сутки признан здоровым 71 пациент. В настоящее время в Чувашии от COVID-19 продолжают лечение 835 человек.

Кроме того, за последние сутки в республике скончались четыре пациента с коронавирусом. Таким образом, всего от COVID-19 умер 961 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике стабилизируется и среди населения «набирает популярность» вакцинация. Планируется, что на этой неделе мобильные пункты иммунизации появятся в торговых центрах.