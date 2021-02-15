Минск, , 11:41 — REGNUM Уголовное дело против обвиняемого в разжигании социальной вражды и оскорблении президента Белоруссии жителя Новогрудка (Гродненская область) направлено в суд. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба белорусской генеральной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Зона свободы слова строгого режима Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Новогрудка Ж., которому инкриминированы разжигание социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, а также оскорбление президента республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по материалам дела, обвиняемый для возбуждения враждебного отношения и подрыва доверия к сотрудникам милиции республики в период с июля по октябрь 2020 года разместил сообщения в одном из чатов Telegram-канала, которые были выражены в неприличной форме и в них содержались призывы к агрессивным действиям в отношении милиционеров.

«В переписке с иными пользователями Telegram-чата обвиняемый 27 сентября 2020 года допустил нецензурный, унижающий честь и достоинство главы государства комментарий», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля стало известно, что в Белоруссии задержаны порядка 20 человек, которые планировали «под видом катания на лыжах» провести несанкционированный митинг.