Уфа, , 11:43 — REGNUM Полицией Башкирии объявлено денежное вознаграждение за сведения о подозреваемом в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что сумма вознаграждения за сведения, которые помогут раскрыть преступление, составляет 200 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов региона объявили в розыск 43-летнего мужчину, который родился в г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. Его подозревают в совершении в конце 2017 года особо тяжкого преступления в отношении девочки, проживающей в г. Октябрьский. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка просят местных жителей оказать содействие в розыске подозреваемого.

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