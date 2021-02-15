Владикавказ, , 11:32 — REGNUM В Северной Осетии задержан 21-летний вандал, который расписал не один десяток памятников архитектуры в исторической части города Владикавказа. На всех он поставил свою отметину — нарисованный краской черный ключ, за что правоохранители провали его ключником.

По данному факту был возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», нарушителя задержали в течение нескольких дней, сообщили в МВД по региону. За одну ночь злоумышленник оставил около 70 надписей на исторических зданиях. Задержанный признался в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание к себе.

«Он пояснил, что действовал исключительно «в целях саморекламы», а тайный знак — инициалы его имени и псевдонима», — сообщили в МВД.

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