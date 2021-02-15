Салехард, 15 февраля 2021, 11:29 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 54 случая.
Основные очаги заражения на 15 февраля в ЯНАО: Ноябрьск — 9; Пуровский район — 8; Ямальский район — 6; Новый Уренгой — 4.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 15 февраля 36 516 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 992 человека, 393 пациента с COVID-19 скончались.